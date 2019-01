CHP İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdem Gül Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı Erdem Gül kimdir?

ERDEM GÜL KİMDİR?

Gül, 1967 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Uzun süre parlamento muhabirliği yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansı'nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı.

CUMHURİYET GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ OLDU

Başkan adayı, Taraf Gazetesi'nde çalıştı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ve parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosunda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Erdem Gül, 26 Kasım 2015 tarihinde MİT TIR'ları haberinden ötürü dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı fakat 92 gün sonra serbest bırakıldı. 6 Mayıs günü yapılan duruşmada, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Erdem Gül de aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 Mart 2018'de Yargıtay, Erdem Gül'ün beraatına karar verdi. Erdem Gül, evli ve iki çocuğu vardır.