Erdek'te sağanak yağış - Haberler
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Erdek'te sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı, Ömer Turan - Yerel
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Erdek'te sağanak yağış Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Erdek'te sağanak yağış

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Erdek'te öğleden sonra etkili olan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındılar. Sağanak yağışla birlikte ilçenin çoğu yerinde su birikintileri oluştu. Şehir merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu. Meteoroloji yetkilileri Erdek'te sağanak yağışın Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Erdek'te sağanak yağış

Erdek'te sağanak yağış

Erdek'te sağanak yağış

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Balıkesir, Erdek, su, Yerel, Haber

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