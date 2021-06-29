Erdek'te "Millet İttifakı" adayı Burhan Karışık
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Erdek'te "Millet İttifakı" adayı Burhan Karışık

Erdek'te 'Millet İttifakı' adayı Burhan Karışık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından yapılacak seçimde "Millet İttifakı"nın adayı Burhan Karışık olarak belirlendi.

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından yapılacak seçimde "Millet İttifakı"nın adayı Burhan Karışık olarak belirlendi.

Erdek Belediye Meclisi'nin, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü, saat 11.00'de yapacağı toplantısındaki oylama öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi Erdek ilçe binasında düzenlenen toplantıda, Erdek Belediye Başkanlığına "Millet İttifakı" adayı olarak CHP'li Burhan Karışık'ın gösterileceği resmen açıklandı. Karışık'ın aday gösterileceğinin açıklandığı toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, İYİ Parti Erdek İlçe Başkanı Arif Demir, CHP ve İYİ Parti Erdek belediye meclis üyeleri, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı ve partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Türkiye'nin ilk genel seçimde AKP iktidarından kurtulacağını öne sürerken, Erdek Belediye Başkan Vekilliğini yürüten Hasan Yapakçı'ya da teşekkür etti. Karışık'ın adaylığının açıklandığı toplantıya, belediye başkanlığı mazbatası iptal edilen Hüseyin Sarı da katıldı. Mecliste "Millet İttifakı"na bağlı 9, "Cumhur İttifakı"na bağlı 6 üye bulunuyor.

BURHAN KARIŞIK KİMDİR:

Burhan Karışık, 25.01.1959'da, Erdek'te doğdu.

Politikaya Anavatan Partisi'nde başlayan Karışık, bir dönem bu partiden Erdek Belediye Meclisi üyeliği yaptı. Ardından bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde meclis üyeliğini yürüten Karışık, daha sonra CHP'ye geçti. 30 yıldan beri Erdek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başkanlığı görevini de sürdüren, evli ve iki kız çocuğu babası Karışık, "Beni belediye başkan adayı olarak gösteren parti yetkililerime, partili arkadaşlarıma ve İYİ Parti'li dostlarıma teşekkür ediyorum. 27 yıldan beri politikanın içinde en küçük bir lekem olmadı. Çarşamba günü yapılacak oylamada belediye başkanlığına seçildiğim takdirde yine aynı dürüst siyasi anlayış içinde görev yapacağım. Erdek'te siyaset anlayışının artık yumuşaması gerektiğine inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Erdek'te 'Millet İttifakı' adayı Burhan Karışık
Erdek'te 'Millet İttifakı' adayı Burhan Karışık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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