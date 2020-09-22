Erdal Sarızeybek kimdir? Erdal Sarızeybek nereli, kaç yaşında?
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Erdal Sarızeybek kimdir? Erdal Sarızeybek nereli, kaç yaşında?

Erdal Sarızeybek hayatı, biyografisi merak konusu oldu. Sarızeybek, İYİ Parti kadrosuna dahil oldu. Kırşehir'de doğan isim, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördü ve ardından Kara Harp Okulu'na devam etti. İşte, Erdal Sarızeybek hayatına dair ayrıntılar...

Erdal Sarızeybek kimdir? Erdal Sarızeybek nereli, kaç yaşında?
22.09.2020 07:42 | Son Güncelleme: 22.09.2020 07:46

Erdal Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı. Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı, Paris Askeri Ataşe Yardımcılığı gibi görevler üstlenen Erdal Sarızeybek, Türk Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası almaya hak kazandı.

ERDAL SARIZEYBEK KİMDİR?

Sarızeybek, 1956 yılında Kırşehir Kaman'da dünyaya geldi. Kuleli Askeri Lisesi'ndeki öğreniminin ardından 1976 yılında Kara Harp Okulu'dan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı.

1990 yılında Fransız Jandarma Subay Okulunda İç Güvenlik stajı sonrası, 92-94 yılında Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevinde bulundu. 1996-98 yılında Paris Askeri Ataşe Yardımcılığına atanan Sarızeybek, 2002 yılında Türkiye'de Adli Kolluk konusunda, yüksek lisans yaptı.

1998-2003 arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. Terörle mücadeledeki başarısından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası almaya hak kazandı. Sarızeybek, 2005 yılında Ankara'da atandığı Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevindeyken albay rütbesinde emekli oldu.

Emekli Albay Erdal Sarızeybek, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede Fransızca biliyor.

KİTAPLARI

Şemdinli'de Sınırı Aşmak,

Hesaplaşma,

Ya Gazi Paşa Duyarsa,

İhaneti Gördüm, Son Harekat Kod Adı YAHUDA,

Ergenekon Gölgesinde İhaneti Yaşamak.

Çarçella

Nil'den Fırat'a Devlet Oyunları

Yüzleşme

Cemaat ve Barzani

Kaynak: Haberler.com

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