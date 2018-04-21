Erciyes Teknopark'ta Çocuk Bayramı Neşesi

Erciyes Teknopark'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, öğrencilere 3 boyutlu tasarım ve yazılım eğitimleri verildi.

Lab Erciyes Akademi faaliyetleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan etkinliği kapsamında kentteki bazı okullar Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti. Bu tür faaliyetler çocukları teknolojiyi üreten bireyler olmaya hazırladıklarını dile getiren Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan, "Erciyes Teknopark olarak geleceğimizin emanetçileri gençlerin teknolojiye ve girişimciliğe dair fikirleri okul dönemindeyken öğrenebilmelerini oldukça önemsiyoruz. Bu amaçla şehrimizdeki okulların Erciyes Teknopark'ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaları, Sera Kuluçka Merkezi'nde girişimciliğe dair neler yapılabileceğini öğrenmeleri adına teknoloji geliştirme bölgemizde öğrencileri sık aralıklarla ağırlıyoruz. Erciyes Teknopark'ta verdiğimiz eğitimler sayesinde de çocuklarımız sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknolojiyi üretmenin yollarını öğreniyor. Aynı zamanda bu eğitimlerle çocukların tasarım yetenekleri gelişip, hayal güçleri harekete geçiyor. Gerçekleşen eğitimlerde de gördüğümüz kadarıyla çocuklar bu tür etkinliklerle eğlenirken öğrenebiliyor. Biz de bugünkü öğrenci grubumuza Erciyes Teknopark Lab Erciyes Akıllı Sınıfı'nda TinkerCAD 3 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Yazıcılar ve Scratch Programlama eğitimlerini verdik. Düzenlediğimiz bu etkinlik vesilesi ile geleceğimizin güvencesi, güçlü yarınlarımızın teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Erciyes Teknopark olarak en içten dileklerimizle kutlarız" diye konuştu.

Etkinlik katılımcı öğrencilere sertifikalarının ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ