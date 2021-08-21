Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım
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Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım

Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları Karadeniz bölgesinde selden zarar gören vatandaşlar için yardımda bulundu.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları Karadeniz bölgesinde selden zarar gören vatandaşlar için yardımda bulundu.

İlçede "Van Sizinle" kampanyası çerçevesinde toplanan gıda ve kıyafetler, Erciş Kaymakamlığı AŞ Evinde, belediye ekiplerince kolilere konuldu.

Hazırlanan 500 koli yardım, kamyona yüklenerek sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Van Valiliğine gönderildi.

Zabıta personeli Zerrin Şen, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın." dedi.

Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım
Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım
Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım
Ercişlilerden selin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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