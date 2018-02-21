Erciş'te "Okuma Yazma Seferberliği" Toplantısı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin Yaşar başkanlığında "Okuma Yazma Seferberliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Yaşar, okuma yazma bilmeyen kişi sayısının oranının fazla olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin bu ciddiyeti ortaya koyduğunu söyledi.

Bu oranı en aza indirmek istediklerini aktaran Yaşar, "Okuma yazma kursları ilçeye büyük bir fayda sağlayacak. Bu işin sadece milli eğitim bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yürütülmeyecek bir proje olduğunu bilmemiz gerek. Tüm kurumlar olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Özellikle kanaat önderlerinin desteğini almamız gerekir. Okuma yazma seferberliğinde toplum olarak ortak paydada buluşmamız gerekir. Birlik olup okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı bu projeye dahil etmemiz lazım." diye konuştu.

Kurs denetimlerini ciddi şekilde yürüteceklerini belirten Yaşar, kurslarda başarı sağlayan yetişkin öğrencilere çeşitli ödüller vereceklerini, bunun da kurslara katılımı artıracağını ve okuma yazma bilmeyenlerin oranını azaltacağını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise, ilçede okuma yazma bilmeyen 11 bin 152 kişinin olduğunu ve buna yönelik eylem planı hazırlayacaklarını anlatarak, bu kapsamda yapacakları çalışmalar ile bu kişilerin kurslara katılımını sağlayacaklarını dile getirdi.

Okuma yazma çalışmaları ile ilgili görüşlerin alındığı toplantıya, İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık, kurum amirleri, muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.