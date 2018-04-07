Erciş Kaymakamı Yaşar'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin Yaşar, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun ailesini ziyaret etti.

Şehidin yakınlarıyla bir araya gelen Kaymakam Yaşar, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin güvenlik güçlerince daha önce etkisiz hale getirildiğini ve şehidin kanının yerde kalmadığını hatırlattı.

Şehit Doğu'nun oğlu Veli Doğu ise, terör örgütü PKK'nın hiç bir zaman amacına ulaşamayacağını ifade ederek, babasının şehit edilmesinin ardından muhtarlık görevini kendisinin yürüttüğünü söyledi.

"Mahalleli terör örgütüne olan tepkisini sandığa da yansıtarak beni muhtar seçti." diyen Doğu, halkın terör örgütü PKK'ya tepkisini seçimlerde gösterdiğini ifade etti.

Doğu, her zaman devletin desteğini aldıklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Yaşar'a teşekkür etti.