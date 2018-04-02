Erciş'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

Erciş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören ve halk koşusu düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin Yaşar, törende yaptığı konuşmada, birlik beraberliğin her zaman bütünleştirici güçleri olduğunu söyledi.

Erciş'in bundan 100 yıl önce Rus ve Ermeni işgalinden kurtarıldığını hatırlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen emperyalizmin oyunları halen devam etmektedir. Biz bu topraklar üzerinde birleşmedikçe, kardeşlik hukukumuzu güçlendirmedikçe 100 yıl önce ne yaşandı ise bu günde aynısı yaşanacak. 40 yıldır bu topraklarda kardeş kanı akıtılmakta. Bizler burada emperyalist güçlerin oyunlarını hep birlikte bozup huzurlu bir yaşam alanı oluşturacağız." dedi.

Kutlamalar kapsamında mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü yapıldı.

Etkinliklere, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kurbani Özdaş, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi ile kurum amirleri, oda ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.