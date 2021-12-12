NEVŞEHİR (Habermetre) - Ercan Kesal ve Şükrü Erbaş Okurlarıyla Buluştu

Şair ve Yazar Şükrü Erbaş ile Oyuncu- Yönetmen ve Yazar Ercan Kesal, Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluştu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve açıldığı 9 Aralık gününden bugüne büyük ilgi gören Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı hafta sonu kitapseverleri ağırlamayı sürdürdü.

Türkiye'nin seçkin 80 yayınevi ile birlikte ünlü yazar ve şairlerin söyleşi ve imza günleri ile katıldığı fuar hafta sonu usta Şair ve Yazar Şükrü Erbaş ile Oyuncu-Yönetmen ve Yazar Ercan Kesal söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluştu.

Hayranları ile fuar alanında buluşan usta yazarlar gerçekleştirdikleri söyleşinin ardından kitaplarını Nevşehirli okuyucuları için imzaladı.

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