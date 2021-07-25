Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı

Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı
Demirören Haber Ajansı / Metin Yıldırım - Haberler | Kültür Sanat

YÖNETMEN, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde söyleşiye katıldı.

YÖNETMEN, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde söyleşiye katıldı. Kesal, "İnsanların hayattaki düsturunun 'Seni sen değil, başkaları takdir etsin olmalı" dedi.

Yönetmen, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Avanos Eğitim ve Kalkındırma Vakfı tarafından düzenlenen 'Sinema, Sanat ve Toplum' konulu söyleşiyi katıldı. Vakıf bahçesinde düzenlenen söyleşide konuşan Kesal, "Günümüz sinemasının zorlulukları yanında toplumu aydınlatıcı görevi olduğu bakmayı gören, bilen herkesin hayatında sinemaya uyarlanacak bir konu bulunur. Yeter ki insanlar hayatındaki o püf noktaları yakalamayı bilsin. Aslen doktorum. Tanıştığım yönetmen arkadaşlara yaşamımda geçen bazı konuları anlatarak dikkatlerini çektim. Bu vesile ile senaryolar, sinema ve yönetmenliğe başladım. İnsanların hayatta doğru olmalarını eğilmeden, bükülmeden gerçeklere bakınca doğruları anlatmaya çalıştım" dedi.Söyleşide bulunan gençlere de nasihatlerde bulunan Kesal, "Özgüvenli olmalısınız. Çok okumalı ve bilgi sahibi olmalısınız. Hayattaki desturu 'Seni sen değil, başkaları takdir etsin olmalı' diye konuştu.


Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı
Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı
Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Diego Mesut Özil Alper Yılmaz Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 21:44:21. #1.14#

title