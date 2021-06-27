Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal kaç yaşında, nereli? Ercan Kesal biyografisi!

Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı. Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterilen Türk hekim, oyuncu, yönetmen ve yazar olan Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal kaç yaşında, nereli? Ercan Kesal mesleği nedir? Ercan Kesal filmleri ve dizileri nelerdir? Ercan Kesal hayatı ve biyografisi nedir?

Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı. Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterilen Türk hekim, oyuncu, yönetmen ve yazar olan Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal kaç yaşında, nereli? Ercan Kesal mesleği nedir? Ercan Kesal filmleri ve dizileri nelerdir? Ercan Kesal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, (d. 12 Eylül 1959, Avanos) Türk hekim, oyuncu, yönetmen ve yazardır.

Ercan Kesal, 12 Eylül 1959 tarihinde Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Keskin Devlet Hastanesi, Balâ ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. Daha sonra özel sektörde çalıştı.

Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı. Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterildi.

"Peri Gazozu" (2013), "Nasipse Adayız" (2015), "Cin Aynası" (2016), "Bozkırda Bir Gece Yarısı" (2017) ve "Aslında..." (2017) kitapları İletişim Yayınları tarafından, "Evvel Zaman" (2014) kitabı ise İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

FİLMOGRAFİSİ

• Menajerimi Ara: Ali Bilgin - 2020 (Ercan Kesal, konuk oyuncu)

• Nasipse Adayız: Dr. Kemal - 2020

• Görülmüştür: Serhat Karaaslan - 2019

• Çukur: Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli - 2017-2019, 2020, 2021 (İdris Koçovalı)

• Cehennem (Die Hölle – Inferno): Stefan Ruzowitzky - 2017

• İçerde: Uluç Bayraktar - 2016 - Köstenceli

• Ben O Değilim Tayfun Pirselimoğlu, 2014

• Hükümet Kadın 2, yön: Sermiyan Midyat, 2013

• Ben de Özledim Onur Ünlü, 2013

• Sen Aydınlatırsın Geceyi Onur Ünlü, 2013

• Yozgat Blues, yön: Mahmut Fazıl Coşkun, 2013

• Hükümet Kadın yön: Sermiyan Midyat, 2012

• Küf Ali Aydın, 2012

• Bir Zamanlar Anadolu'da, Nuri Bilge Ceylan, 2011

• Albatrosun Yolculuğu Cengis Temuçin Asiltürk, 2010

• Vavien Yağmur Taylan ve Durul Taylan, 2009

• Üç Maymun, yön: Nuri Bilge Ceylan 2008

• Uzak Nuri Bilge Ceylan, 2002

ÖDÜLLERİ

• 20. Altın Koza Film Festivali, 2013, En İyi Erkek Oyuncu, Yozgat Blues

• Slovakya Art Film Festivali, 2013, En İyi Erkek Oyuncu, Küf

• 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali, 2013, En İyi Erkek Oyuncu, Yozgat Blues

• 44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, 2011, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı, Bir Zamanlar Anadolu'da

• 44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, 2011, Mahmut Tali Öngören en iyi senaryo, Bir Zamanlar Anadolu'da

• 1. Yeşilçam Film Akademisi ödülleri, 2011, En iyi senaryo, Bir Zamanlar Anadolu'da

• 14. Sadri Alışık Ödülleri, 2009, En iyi yardımcı erkek oyuncu, Üç Maymun

• 2009 Yeşilçam Ödülleri, 2009, En iyi senaryo, Üç Maymun

ESERLERİ

• Peri Gazozu, İstanbul: İletişim Yayınları 2013 (ISBN 9789750512018)

• Evvel Zaman, İstanbul: İthaki Yayınları 2014 (ISBN 9786053753780)

• Nasipse Adayız, İstanbul: İletişim Yayınları 2015 (ISBN 9789750518447)

• Cin Aynası, İstanbul: İletişim Yayınları 2016 (ISBN 9789750520358)

• Bozkırda Bir Gece Yarısı, İstanbul: İletişim Yayınları 2017 - Resimleyen: Behnan Shabbir (ISBN 9789750521638)

• "Aslında...", İstanbul: İletişim Yayınları 2017 (ISBN 9789750522796)

• Kendi Işığında Yanan Adam - Tanıdığım Metin Erksan, İstanbul: İletişim Yayınları 2018 (ISBN 9789750525285)

• Velhasıl, İstanbul: İletişim Yayınları 2019 (ISBN 9789750527494)