Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
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Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğun istismar edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz - Haberler
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