Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı
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Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı

Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek vermek amacıyla 10 bin fidan bağışında bulundu.

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek vermek amacıyla 10 bin fidan bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Kayseri, Kütahya, Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, İzmir ve Diyarbakır'da yangın dolayısıyla kaybettiğimiz ormanlarımızı bir nebze de olsa telafi edebilmek adına 10 bin fidan bağışlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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Erbaa Belediyesinden yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına destek için 10 bin fidan bağışı - Haberler
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