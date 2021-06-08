Epilepsi hastası kayıp genç bulundu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası genç için jandarma, AFAD ve Anda ekipleri, tarafından başlatılan arama ve kurtarma seferberliği sonuç verdi, kaybolan genç sağ olarak bulundu.