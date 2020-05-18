Epic Games İndirimden Önce Alınan Oyunlar için Kısmi İade Yapıyor
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Epic Games İndirimden Önce Alınan Oyunlar için Kısmi İade Yapıyor

Epic Games, Epic Games Store kullanıcıları için bir adım daha atıyor. Eğer mağazadan aldığınız bir oyun kısa bir süre sonra indirme girerse, aradaki fark size iade edilecek.

Epic Games İndirimden Önce Alınan Oyunlar için Kısmi İade Yapıyor
18.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:47

Epic Games, Epic Games Store kullanıcıları için bir adım daha atıyor. Eğer mağazadan aldığınız bir oyun kısa bir süre sonra indirme girerse, aradaki fark size iade edilecek.

Malumunuz yıl boyunca yüzlerce oyun satışa sunuluyor. Bizler de oyuncular olarak beklediğimiz oyunları genelinde ilk günden satın alıyoruz. Hatta ön-sipariş ile aldığımız bile oluyor. Ancak oynamaya başladıktan bir süre sonra, satın aldığımız oyunun birkaç hafta sonra dijital indirime girdiğini görmek gibi tatsız bir olayla da karşılaşmıyor değiliz. Bu bir oyuncunun başına gelebilecek en acı tecrübelerden bir tanesi demek hiç de yanlış olmaz. Ne var ki Epic Games, bu konuda bir adım atmış.

Epic Games Store Oyun İadesi

Studio MayDay bünyesinde yönetmen olarak çalışan Joshua Boggs, Twitter hesabı üzerinden enteresan bir paylaşımda bulundu. Öyle ki Boggs, hesabına kısmı olarak para iadesi yapılmış. Para iadesinin açıklaması olarak da, yakın bir zaman önce Epic Games Store üzerinden aldığı oyunun veya oyunların yine yakın bir zaman önce indirime girmiş olmasından dolayı kısmi bir para iadesi gerçekleşmiş.

Buradan anlayacağımız üzere yeni aldığımız bir oyun çok kısa bir süre sonra indirime girerse, aradaki fark Epic Games Store hesabınıza iade ediliyor. Bir nevi indirimden faydalanmış oluyoruz.

Whoa whoa what?! I've clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ?@EpicGames? store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K

— Joshua Boggs (@jboggsie) May 15, 2020

Joshua Boggs tarafından yapılan paylaşıma gelen yorumlara bakılırsa, daha başka kullanıcılar da aynı şekilde para iadeleri almışlar. Yani oyununuzu indirimden az bir zaman önce Epic Games Store üzerinden satın almışsanız, indirime girdiğini gördüğünüzde üzülmenize gerek kalmayacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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