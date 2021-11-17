Epic Games, Google'ın ücretleri korumak için bir Fortnite görev gücü kurdu

Epic Games CEO'su, Google'ın Android kullanıcıları için Fortnite'ı Google mağazası dışında indirilmesini önlemek için Fortnite görev gücü oluşturduğunu açıkladı. Bu hareket, Google'ın oyundan alınan ücretleri kilitlemesine yardımcı oldu, ancak Fortnite'ı geliştiren ekip Epic'in yasal dosyasına göre Android'in açık bir platform olması fikriyle çeliştiğini belirtiyor. Epic, Google ve Apple'a dava açtı ve uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 ücret uygulayarak onları tekelleştirmekle suçladı.

APPLE'A KARŞI BİRÇOK DAVAYI KAYBETTİ

Epic Games, Apple'a karşı girdiği davaların birçoğunu kaybetti, ancak geliştiricilerin kullanıcılara başka ödeme seçenekleri verme hakkını arayan davasını kazandı ve her iki taraf da temyize gitti. Android uygulama geliştiricileri uygulamalarını Play Store üzerinden dağıtmak zorunda olmadığı için Epic ile Google'ın arasında geçecek dava daha karmaşık olacaktır.

Epic Games, mahkeme dosyalamasında kullanıcıların uygulamaları üçüncü taraf mağazalardan veya doğrudan internetten yan yükleme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

FORTNITE GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri Fortnite, Ağustos 2018'de doğrudan indirme özelliğini başlattığında Samsung Galaxy Store üzerinden dağıtıma sunduğunda, Google, trendin daha geniş bir alana yayılabileceğinden endişe duyması üzerine yayınlanmamış mahkeme dosyalarına göre kullanıcıları Play Store dışındaki seçeneklere yöneltmekten nasıl vazgeçirebileceğine dair çalışmalar başlattı.

Google e-postalarına atıfta bulunan dosyalamada, bu adımların Epic'in meydan okumasıyla başa çıkmak için Ağustos 2018'de her gün toplanan bir Fortnite görev gücü oluşturulmasını içerdiği belirtildi.

"BU KARANLIK GURUBUN AMACI NE?"

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney'in Twitter'dan Google'ın oluşturduğu Fortnite görev gücü hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Google bir "Fortnite Görev Gücü" kurdu. Bu karanlık grubun amacı neydi? Harika bir müşteri deneyimi sağlamak için Fortnite ve Android'i birlikte optimize etmek mi? Geliştiricileri kalmaya ikna etmek için Google Play şartlarını iyileştirmek mi? Üzgünüm hayır…"

Tim Sweeney

"EPIC İLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Google yaptığı açıklamada şu yanıtı verdi: "Epic, tüketicilerin verilerini tehlikeye atabilecek güvenlik açıklarıyla Fortnite'ı Android'de yayınladı. Güvenlik ve emniyet en önemli önceliklerimizdir, bu nedenle elbette uygulama güvenlik politikamıza uygun olarak kullanıcılarımızı bu güvenlik açığı hakkında uyarmak için adımlar attık. Epic'in iddialarıyla mahkemede mücadele etmeye devam edeceğiz."

Epic ilk olarak şikayetini Ağustos ayında sundu ve bir karşı iddia da Google'dan geldi ve Epic'in geliştirici sözleşmesi koşullarını bozduğunu iddia etti. Önümüzdeki yıl 17 Ekim'de bir duruşma tarihi belirlendi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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