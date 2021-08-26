Epic Games, 375 TL'lik üç oyunu ücretsiz yaptı!
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Epic Games, 375 TL'lik üç oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games, 375 TL'lik üç oyunu ücretsiz yaptı!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunların arasında 250 TL'lik Saints Row: The Third Remastered yer alıyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta üç adet oyun daha eklendi. Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunların toplamı 375 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Void Bastards, Yooka-Laylee ve geçen sene çıkan Saints Row: The Third Remastered'ı bu hafta ücretsiz olarak veriyor.

Oyunları 2 Eylül saat 18:00'e kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebileceksiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

SAINTS ROW: THE THIRD REMASTERED

Epic Games, 375 TL'lik üç oyunu ücretsiz yaptı!

Yeniden Düzenlenmiş Her Şey Dahil Paketi Deneyimle. İllegal işler batağında boğulan günah şehrinin ta kendisi Steelport hiç bu kadar güzel gözükmemişti. Third Street Saint'leri güçlerinin zirvesinde ve kontrol sende. Bu senin şehrin. Senin kuralların geçerli.

Tüm DLC'ler dahil - Üç genişletme görev paketlerinin hepsi ve orijinal sürüme ek 30'dan fazla DLC parçası.

YOOKA-LAYLEE

Epic Games, 375 TL'lik üç oyunu ücretsiz yaptı!

Yooka-Laylee, türün tecrübeli yapımcısı Playtonic imzalı yepyeni bir açık dünya platform oyunudur! Dost ikili Yooka ve Laylee destansı bir maceraya atılırken devasa, güzel dünyaları keşfet, unutulmaz bir karakter kadrosuyla tanış ve bir kasa dolusu parlak koleksiyon eşyası biriktir!

VOID BASTARDS

Epic Games, 375 TL'lik üç oyunu ücretsiz yaptı!

Void Bastards, hem zekânı test edecek hem de nişancılığını imtihana tabi tutacak olan devrim niteliğindeki yeni bir strateji nişancı oyunudur. Void Ark'ın uyumsuz mahkûmlarına terk edilmiş uzay gemilerinde önderlik edebilir misin?

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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