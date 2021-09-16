Enver Altaylı savunmasını mahkeme huzurunda yapacak

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını, SEGBİS yerine mahkeme huzurunda yapmak istediğini söyleyen Altaylı'nın talebi kabul edildi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Barıner ise yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmadan vareste tutulduğu için katılmadı.

Özlem Barıner'in ardından söz alan sanık Enver Altaylı, savunmasının mahkeme huzurunda yüz yüze yapmak istediğini, sağlık sorunları nedeniyle duruşmanın Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapılmasını talep etti. Mahkeme, Altaylı'nın talebini kabul ederek, yarınki celsenin Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapılacağını bildirdirerek, duruşmaya ara verdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -

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