Entelektüel ne demek? Entelektüel ne anlama geliyor? Entelektüel ne için kullanıyor? Entelektüel alanı nedir?

Günlük hayatta çok sık kullandığımız bu kelimenin anlamını bilmemiz gerekiyor. Zekasını ve analitik düşünme yeteneğini işi veya kişisel hayatı için kullanan kişidir. Peki entelektüel kime denir? Entelektüel olmak için ne yapmak gerekir? Nasıl entelektüel olunur?

ENTELEKTÜEL NE DEMEK?

Entelektüel, zekasını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsi amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Entelektüel kelimesinin kökeni Latince intellectus (anlamak) sözcüğüne dayanır ve günümüzde genellikle şu anlamlardan birinde kullanılır:

• Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen kişi.

• Mesleği, mal ve hizmet üreten diğer meslek gruplarından farklı olarak, fikir ve bilgi üretmek ve/veya yaymak olan kişi (akademisyenler, bilim insanları vb).

• Kültür ve sanat konularında uzman kabul edilen, bu konulardaki bilgisi birikimi kültürel bir otorite olmasına olanak sağlayan ve toplum karşısında çeşitli konularda değerlendirmeler yapan kişi.

Geçmişte tahsilli, bilgili kişiye münevver denilirdi. Daha sonraları aydın sözcüğü "kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse)" anlamında kullanılmaya başlandı. Entelektüelin ise, düşünüre yakın bir anlamı vardır.

ENTELEKTÜEL TDK ANLAMI NEDİR?

Fransızca bir kelime olan entelektüel sıfat anlamında 'Aydın' olarak kullanılmaktadır. İkinci bir anlamı ise fikir sorunlarıyla ilgilenen anlamına gelmektedir. 'Entelektüel bir çalışma.' Örnek olarak verilebilir.

ENTELEKTÜEL NE ANLAMLARA GELİR?

Entelektüel kelimesi genellikle kişileri nitelendirmek için kullanılır. Kişileri özelliklerini belirtmek amacıyla tek bir kelimede toplanması durumudur. Entelektüel kişiler için merak unsuru olmazsa olmazdır. Merak etmek, sorgulamak, nedenini düşünmek bu kişilerin özellikleri arasında yer alır.

Fikri alçakgönüllülük ise entelektüel olmak için ikinci adımdır.

NASIL ENTELEKTÜEL OLUNUR?

Bol bol kitap okunmanız gerekmektedir.

Sanattan felsefeye, tarihten müziğe kadar birçok konuda temel düzeyde bilgi sahibi olunmalıdır.

Lev Tolstoy, Napolyon, Franz Kafka gibi yazarlar hakkında bilgi sahibi olmak bu yazarların kitaplarını okumak da entelektüel olmanın yollarındandır.

Her yerde her fırsatta çalışmak, okumak , didinmek önemlidir, her an kendimizi değiştirmek çok önemli bir konudur.

Birçok müzik listeniz olsun. Caz, pop, klasik vb. konserlere gidin. Müzik zevkinizi geliştirmeniz gerekmektedir.

'Suç ve Ceza', 'Dönüşüm', 'Kara Kitap' gibi romanları dünya ve Türk klasiklerini okumaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Önemli ve ödüllü film ve dizileri izleyin. Bol bol belgesel izleyin.

Bol bol gezin. Tatile gidin ve gittiğiniz yerler hakkında bilgi sahibi olun.

Tarihi yerlere ve müzelere gitmeye özen gösterin.