Ensar Vakfı Yozgat Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

Ensar Vakfı Yozgat Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Ensar Vakfı Yozgat Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ziya Polat, açılışta yaptığı konuşmada, yenilenen şubenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Polat, "Yerden çok önemli olan insanların gönlüne girmektir. Ensar Vakfı da gönüllere girmek için canla başla çalışan vakıflardan birisidir." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da Ensar Vakfı'nın Yozgat'taki genç vakıflardan biri olduğunu belirtti.

Bozdağ, Ensar Vakfı'nda görev yapmış ve yapmakta olanlara teşekkür ederek, "Ensar Vakfı Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da güzel işlere imza atıyor, atmaya devam edecektir. Vakıf işi gönül işidir, biraz rahatından, imkanından, kendinden, aileden fedakarlığı gerektirir. Bu fedakarlığı yüklenenlere her zaman gönül borcu vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada insani yardım konusunda birinci sırada geldiğini vurgulayan Bozdağ, "Kendi ihtiyaçlarımızı da karşılıyoruz, başkanlarının da imdadına koşan bir ülkemiz var. Her zaman veren el alan elden üstündür. Hamdolsun bugün ülkemiz, bütün olumsuzluklara rağmen varları olan bir ülke, eli her yerde olan, yardıma koşan, yardım eden bir ülke durumundadır. Türkiye mazlum ve mağdurların ensarı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyayı etkilediğini ifade ederek, "Pandemi hepimizi etkiledi, hayatımızı, evimizi, işimizi, ekonomimizi olumsuz etkiledi. Türkiye bu kadar olumsuzlukla dünyada en iyi mücadele eden ülkelerin başında yer alıyor. İnşallah rabbim bu musibeti, bu belayı ülkemizden ve dünyadan artık gönderir ve kurtuluruz. Bunun etkileri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Şimdiye kadar Türkiye'de pandemi döneminde 661 milyar lira darda ve zorda olan insanımıza yardım ulaştırılmıştır." diye konuştu.

Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Hasan Kandemir de tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılış törenine, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul