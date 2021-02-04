Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
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Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi

04.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:15
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi

İZMİR depreminde yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra kurtarılan ve hastaneden en son taburcu edilen depremzede olan Gülçin Aykut Soydan'a eşi ve arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

İZMİR depreminde yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra kurtarılan ve hastaneden en son taburcu edilen depremzede olan Gülçin Aykut Soydan'a eşi ve arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Balkona çıkan Soydan, ellerindeki balon ve konfetilerle arkadaşlarını görünce büyük mutluluk yaşadı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette yakalanan Gülçin Aykut Soydan, 16 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Sağ bacağını kaybeden, sağ kolu ve yüzünde yaralanmalar olan Soydan, bir hafta önce taburcu edildi. Taburcu edilen son depremzede olan Soydan için eşi ve arkadaşları doğum günü sürprizi hazırladı. Soydan'ın evinin otoparkında toplanan arkadaşları, ellerinde balon ve konfetilerle 'Gülçin sen bizim mucizemizsin', 'İyi ki doğdun Gülçin' tezahüratları yaptı.

'İYİ Kİ YANIMDALAR'38'inci yaşını arkadaşlarının sürprizi ile kutlayan Soydan, "Çok şaşırdım, tamamen sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi. Bir buçuk ay yoğun bakımda kaldığını ifade eden ve vücudunda hala hissizliğin devam ettiğini söyleyen Soydan, "Deprem anında marketteydim. Çok hızlı gelişti her şey. Kasada parayı öderken omzumdan bir şeyin vurduğunu hissettim. Daha sonrasında göçük altında kaldığımı fark ettim. Çok korkmuştum. Sakin kalmaya çalıştım. Enkazdan 16 saat sonra AFAD ekibi tarafından çıkarıldım. Ege Üniversitesi'ne götürüldüm. Bir buçuk ay yoğun bakımda kaldım. 8 tane ameliyat oldum. Sonrasında koronavirüse yakalandım. Bir ay da koronavirüsten dolayı ailemle görüşemedim. Korktum, yalnızdım. Ama şimdi iyiyim, iyileşiyorum. Sağ kolumu hiçbir şekilde hissetmiyorum. Yüzümün sağ tarafında da yaralar vardı. Orası da iyileşti. Eşim bana çok destek oldu. Onun sayesinde bu kadar güçlü durabildim. Beni hiç yalnız bırakmadı. Eşimin, dostlarımın bana ne kadar düşkün olduklarını anladım. İyi ki yanımdalar" dedi.Tedavisinin devam ettiğini de ifade eden Soydan, "Tedavi sürecim devam edecek, bundan sonraki tedavi sürecim için güzel yürekli insanlardan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Soydan'ın en yakın arkadaşlarından Gülcan Durucan ise "Gülçin en yakın arkadaşım. Karıncayı bile incitmez. Ben hala depremin etkisini atlatamadım. O nasıl atlattı? Allah onu bize bağışladı. Onu çok seviyorum. Çok büyük acılar çekti" diye konuştu.


Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan Gülçin'e doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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