Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıklamalarda bulundu
31.10.2020 05:28 | Son Güncelleme: 31.10.2020 05:32
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 9,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın nişanlısının tedavi gördüğü hastanede açıklama yaptı.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 9,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın nişanlısının tedavi gördüğü hastanede açıklama yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Evren Atalay