Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi
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Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi

01.11.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:38

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Aynı enkaz altına kalan 58 yaşındaki anne Aynur Gidiş'i arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi. Depremin şiddetiyle Bayraklı ilçesinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı'nda Kulalı anne-kız Aynur ve Beril Gidiş'in kaldığı öğrenilmişti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Depremin ardından adeta seferber edilen arama kurtarma çalışmalarının 35. saatinde 27 yaşındaki Beril Gidiş'ten acı haber geldi. AFAD önderliğinde yürütülen çalışmalarda, 5. katta ikamet ettikleri öğrenilen Gidiş ailesinin genç kızı Beril'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Gidiş ailesinin yakınları yıkıldı. Acılı aile yakınları, Beril'den gelen acı haberin ardından anne Aynur Gidiş'ten güzel haber alabilmek için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

24. SAATTE GENÇ KIZIN TAVŞANI BULUNMUŞTU

Arama kurtarma çalışmaları esnasında 24.saatin sonunda, genç Beril'in 'ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulunmuştu. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan ve Beril'in yengesi Demet Gidiş'e teslim edilen tavşanın bulunması, Gidiş ailesini ve yakınlarını umutlandırmıştı. Tavşanın bulunmasından 11 saat sonra genç Beril'in acı haberi Kula'da da büyük üzüntüye sebep oldu.

KULALI NERRİN ERAKMAN ARANIYOR

Öte yandan İzmir depreminde Manavkuyu'daki Barış Sitesi enkazının altında kalan bir diğer Kulalı Nerrin Erakman'ı kurtarmak için de çalışmalar devam ediyor. Erakman'ın olabileceği alanlar didik didik aranırken, herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ekiplerin enkaz bölgesinde yoğun çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi
Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi
Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi
Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi
Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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