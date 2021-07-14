Eniştesine kızdı, yolunu demir bariyerle kapattı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Mustafa Tuğrul Çimen, aralarında aile içi geçimsizlik olan eniştesi Şerafettin Çimen ile ortak kullandığı arsadaki evinin yolunu, demir bariyerle kapattı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Mustafa Tuğrul Çimen, aralarında aile içi geçimsizlik olan eniştesi Şerafettin Çimen ile ortak kullandığı arsadaki evinin yolunu, demir bariyerle kapattı. Kayınbiraderi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Şerafettin Çimen, "Böyle kayınbirader olmaz olsun" dedi. Komşularının da tepkisini çeken Mustafa Tuğrul Çimen ise ailesini de yanına alıp evini terk etti.

Ulumeres Mahallesi Çeşme Sokak'taki üzerinde iki parsel bulunan arsayı alan emekli gardiyan Şerafettin Çimen ile kayınbiraderi Mustafa Tuğrul Çimen arasında yıllar sonra aile içi anlaşmazlık yaşandı. Mustafa Tuğrul Çimen, eniştesinin evinin sokağa çıkış yolunu demir bariyerle kapattı. Duruma tepki gösteren Şerafettin Çimen, komşularının bahçesindeki çitlerden geçerek, sokağa ulaşabildiğini belirtip, "Burası müşterek tapu. 30 yıl önce beraber aldık, beraber kullandık. Annesi babası öldükten sonra aileler arasında geçimsizlik yaşanmaya başladı. En sonunda yoldan geçmeyelim diye, demir şebeke ile kapattı. Böyle kayınbirader olmaz olsun. Evimde hastam var, beyin tümöründen ameliyat oldu. Hastalansa, ambulans gelse buradan nasıl çıkaracağız. Komşularımızın da psikolojisi bozuldu" dedi.

Komşularıyla demir şebeke arkasından konuşmak zorunda kalan Şerafettin Çimen, kayınbiraderi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Komşularının da tepki gösterdiği Mustafa Tuğrul Çimen ailesini de yanına alıp evini terk etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan