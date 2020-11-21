Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor
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Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor

21.11.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:34
Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor

MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız statüsüne düşen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Enginyurt, "Cumhurbaşkanım Ordu Büyükşehir'e bir el atın, küçük esnaf batıyor" ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili olduğu dönemde fındık üzerinden AK Parti'ye eleştiri getiren Cemal Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu eleştirilerin üzerine parti disiplin kuruluna sevk edilen Enginyurt MHP'den ihraç edilerek bağımsız milletvekili statüsüne düştü.

"ESNAFA RAKİP OLMASIN DİYOR VE DE DOĞRU DİYOR"

Twitter'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Enginyurt son yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Enginyurt paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kamu şirketleri perakende işine girmesin, esnafa rakip olmasın diyor ve de doğru diyor" ifadelerine yer verdi.

Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor

"KÜÇÜK ESNAF BATIYOR"

Açıklamalarının devamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e değinen Enginyurt, "Akaryakıt istasyonu yapıyor, çay ocağı açıyor, turşu reçel satıyor... Cumhurbaşkanım Ordu Büyükşehir'e bir el atın, küçük esnaf batıyor" dedi.

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