Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında, nereli? Engin Çağlar biyografisi!
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Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında, nereli? Engin Çağlar biyografisi!

Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında, nereli? Engin Çağlar biyografisi!
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1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Peki, Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında, nereli? Engin Çağlar mesleği nedir? Engin Çağlar hayatı ve biyografisi nedir?

1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı. Peki, Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında, nereli? Engin Çağlar mesleği nedir? Engin Çağlar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar (d. 28 Ağustos 1940), Türk sinema oyuncusu.

Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başladı. 1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı. Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı. Bu tarihten sonra da birkaç filmde oynadı fakat tam anlamıyla sinemaya dönmemiştir.

FİLMLERİ

• 2015 – Bitmeyen Aşk

• 2012 – Gece Yolcuları Recep ile Selena

• 2010 – Gül ve Peri

• 2009 – IV. Osman

• 2009 – 2011 – Geniş Aile

• 2008 – Kırmızı Işık

• 2007 – Hicran Sokağı

• 2006 – Kılıbıklar Mahallesi

• 2004 – 2005 – Büyük Buluşma

• 2003 – Yeşilçam Denizi

• 2003 – Dilan

• 2001 – Günah

• 2001 – Cinayetin Sırrı

• 2000 – Süper Kurşunsuz

• 1998 – Mualla

• 1997 – Yasemin

• 1997 – Ana Kuzusu

• 1996 – Bir Şenliktir Yaşamak

• 1994 - Minnet Borcu

• 1993 – Seni Kaybedersem

• 1993 – Ağlama Sevgilim

• 1993 – Anne ve Kızı

• 1989 – El Kızı

• 1988 – Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan

• 1986 – Yuvaya Dönüş

• 1986 – Gariplerin Şarkısı

• 1986 – Dağlı Güvercin

• 1985 – Yetim

• 1984 – Şaşkın Gelin

• 1984 – Hüzün

• 1983 – İlişki

• 1983 – Çile Dünyası

• 1981 – Ümmiye/ Sevdiğim Sensin

• 1974 – Çam Sakızı

• 1974 – Talihsiz Yavrum

• 1974 – Hasret

• 1974 – Almanya'da Bir Türk Kızı

• 1973 – İntizar

• 1973 – Dağdan İnme

• 1972 – Süreyya

• 1972 – Sen Alın Yazımsın

• 1972 – Satılık Kadın

• 1972 – Rüyalar Gerçek Olsa

• 1972 – Karmen

• 1972 – Damdaki Kemancı

• 1972 – Bir Garip Yolcu

• 1971 – Rüzgâr Murat

• 1971 – Makber

• 1971 – Feride

• 1971 – Beyaz Kelebekler

• 1971 – Afacan Küçük Serseri

• 1970 – İntikam Derler Adıma

• 1970 – Yaban Gülü

• 1970 – Son Günah

• 1970 – Paralı Askerler

• 1970 – On Kadına Bir Erkek

• 1970 – Komando Memet

• 1970 – Kanlı Kader

• 1970 – Kafkas Şahini

• 1970 – Hippi Perihan

• 1970 – Deliormanlı

• 1970 – Civan Ali

• 1970 – Babaların Günahı

• 1970 – Afacan

• 1969 – Ömür Boyu

• 1969 – Çingene Aşkı Paprika

• 1969 – Yaşamak Ne Güzel Şey

• 1969 – Yalnız Adam

• 1969 – Vatansızlar

• 1969 – Ninno

• 1969 – Kınalı Yapıncak

• 1969 – Bana Derler Fosforlu

• 1969 – Hüzünlü Aşk

• 1969 – Günah Bende mi?

• 1969 – Allah Aşkı Yarattı

• 1968 – Kadın Değil Baş Belası

• 1968 – Öksüz

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