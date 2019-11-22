Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!
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Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından FOX TV'de yayınlanan Kurşun dizisinde boy gösteren Engin Altan Düzyatan'ı şoke eden bir gelişme yaşandı. Son iki haftada reytinglerde dibi gören dizi, 7. bölümde final yapma kararı aldı.

22.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:52
Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!

Başrollerinde ve 'nun olduğu Kurşun dizisi, son iki haftada reytinglerde dibi görünce FOX yönetimi dizinin fişini çekti ve final yapma kararı aldı.

REYTİNGLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

1970'lerin 'sinde geçen bir hikayenin anlatıldığı Kurşun dizisi, ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlamıştı. Ancak son haftalarda reytinglerde büyük düşüş yaşayan dizi, ekranlara flaş bir şekilde veda ediyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 5. bölümünün yayınlanmasının ardından kanal yönetimi diziyi sonlandırma kararı aldı.

İlk 3 hafta reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan Kurşun dizisi, son iki hafta reytinglerinde ise dibe çöktü. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyordu.

KURŞUN DİZİSİ HAKKINDA

Kurşun dizisinin hikayesi İstanbul'un 1970'li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla'nın aşkı 70'lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyor.


Haber Videosu: Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!
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HABER YORUMLARI (11)

  • YAZ:
    Bir dizi fragmaniyla bile kendisini seyrettirmeli. Kanal önemli değil. Bazı dizilerin fragmanını seyrediyorsun merak etmiyorsun gününü beklemiyorsun.
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  • MEMLEKETİM:
    Dirilis dizisinde muhafazakarlarin sayesinde reyting yapiyordun. Senin durumun aynen su sekle benziyor Engin. Camii''den cik meyhaneye git. Türk halki fanatiktir kivirmayacaksin. Kivirirsan hicbiryerde dikis tutturamassin.
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  • MURO:
    o kadar cok kalitesiz dizi var film dersen o da ayni zaten her evde ip tv var sayilir dunya da yakin da tr ayni olur sanal da kalitesiz olan seye bakan olmaz zaten buyuk kanallar youtube gelmeye basladi sonuc da her evde youtube var
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  • WEEQ:
    Türk halkı adam akıllı dizileri sevmez illa bi aşk meşk entrika olcak dayet güzel bir diziydi o zamanı da yansıyordu. yazık kaç tane böyle dizi gitti. Sonra neden böyle diziler çıkmıyor diyorlar çıkıyorda izlemiyonuz
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  • TIRT:
    Seni TRT’de izledilerde sen olduğun için değil oynadığın karakter için. Şimdi bak tırtsın işte
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  • AA:
    ZATEN ANLAMSIZ BIR DIZI. ANLAMAYA CALISTIKCA DAHADA ANLASILMAZ OLDU. BIR IKI BOLUM IZLEDIM BIR TURLU ANLAM VEREMEDIM.
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