Engin Akyürek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Engin Akyürek'in hayatı ve biyografisi!

Oyuncu Engin Akyürek'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Türkiye'de birçok başarılı dizide rol alan Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler, filmleri neler? Engin Akyürek ile ilgili bilgiler yazımızda...

Merak edilen isimler arasında Engin Akyürek geliyor. Peki, Engin Akyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek (d. 12 Ekim 1981), Türk oyuncu. Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, aslen Erzincanlıdır.

Engin Akyürek doğum tarihi : 12 Ekim 1981

Engin Akyürek kaç yaşında : 39 yaşında

Engin Akyürek nereli : Ankara doğumlu (Aslen Erzincanlı)

Engin Akyürek mesleği ne : Oyuncu

12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

ENGİN AKYÜREK FİLMOGRAFİSİ

Rol Aldığı Diziler:

2004-2007 : Yabancı Damat : Kadir Sadıkoğlu : Yardımcı Karakter

2007-2008 : Karayılan : Nizipli : Yardımcı Karakter

2009 : Bir Bulut Olsam : Mustafa Bulut : Başrol Oyuncusu

2010-2012 : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kerim Ilgaz : Başrol Oyuncusu

2014-2015 : Kara Para Aşk : Ömer Demir : Başrol Oyuncusu

2017 : Ölene Kadar : Dağhan Soysür : Başrol Oyuncusu

2019-2021 : Sefirin Kızı : Sancar Efeoğlu : Başrol Oyuncusu

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

2006 : Kader : Cevat : Başrol Oyuncusu

2014 : Bi Küçük Eylül Meselesi : Tekin : Başrol Oyuncusu

2018 : Çocuklar Sana Emanet : Kerem : Başrol Oyuncusu

2019 : Bir Aşk İki Hayat : Umut : Başrol Oyuncusu

2022 : Yolun Açık Olsun : Başrol Oyuncusu

Reklam Filmleri:

2021 - Shell

Aldığı Ödüller Nelerdir?