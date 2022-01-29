ENGİN AKYÜREK'TEN KÖTÜ HABER GELDİ

Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği "Kaçış" dizisinin Antep çekimleri sürüyor. Disney Plus için O3 Medya'nın çektiği dizi Engin Akyürekile İrem Helvacıoğlu'nu buluşturmuştu.

Hikayesi de Engin Akyürek'e ait olan dizide ayrıca Levent Ülgen, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Sezgin Uzunbekiroğlu ve Adem Yılmaz da önemli rolleri oynuyor.

SETTE KORONA VAKLARI PATLAK VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen günlerde yaşanan kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan ve sete çıkamayan ekip bir yandan da koronayla mücadele ediyor. Ekipte sık sık yaşanan korona vakaları çalışma şartlarını zora sokuyor.

HASTALIĞI HAFİF ATLATIYOR

Son gelen habere göre dizide Mehmet adlı savaş muhabirine hayat veren Engin Akyürek korona oldu. Başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Ekip şu günlerde karantinada olan Akyürek'siz sahneleri çekiyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

ENGİN AKYÜREK FİLMOGRAFİSİ

Rol Aldığı Diziler:

2004-2007 : Yabancı Damat : Kadir Sadıkoğlu : Yardımcı Karakter

2007-2008 : Karayılan : Nizipli : Yardımcı Karakter

2009 : Bir Bulut Olsam : Mustafa Bulut : Başrol Oyuncusu

2010-2012 : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kerim Ilgaz : Başrol Oyuncusu

2014-2015 : Kara Para Aşk : Ömer Demir : Başrol Oyuncusu

2017 : Ölene Kadar : Dağhan Soysür : Başrol Oyuncusu

2019-2021 : Sefirin Kızı : Sancar Efeoğlu : Başrol Oyuncusu

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

2006 : Kader : Cevat : Başrol Oyuncusu

2014 : Bi Küçük Eylül Meselesi : Tekin : Başrol Oyuncusu

2018 : Çocuklar Sana Emanet : Kerem : Başrol Oyuncusu

2019 : Bir Aşk İki Hayat : Umut : Başrol Oyuncusu

2022 : Yolun Açık Olsun : Başrol Oyuncusu