: Engelsiz Yaşam Vakfı depremzedelere akülü tekerlekli sandalye yardımı yaptı

31.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:09

Engelsiz Yaşam Vakfına bağışlanan 15 adet akülü tekerlekli sandalye, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Türk Kızılay'a teslim edildi.

Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine gönderilecek tekerlekli sandalyeler, vakfa gelen minibüsün içerisine konularak, Türk Kızılay'a teslim edildi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, bölgeye gıda, battaniye, çocuk montu götürdüklerini belirterek, "En çok ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de tekerlekli sandalye idi. Biz de bu emanetleri ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hastanede tedavi görenler var, inşallah hiçbirinin ihtiyacı olmaz. İhtiyacı olanlara tekerlekli sandalyeleri dağıtacağız, ihtiyaçları olmazsa hastanelerde kullanılacaklar." dedi.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, "Hepimizi çok sarsan Elazığ depreminde biz çok düşündük vakıf olarak ne yapmamız gerektiğini. Engelli olup enkaz altından çıkan var ya da enkaz altından çıktıktan sonra engelli olanlar var. Vakıf olarak en doğru yardımın bu olacağını düşündük." diye konuştu.

Teslim törenine, aralarında Coşkun Sabah, Hilal Özdemir, Can Nergis, Emre Kızılırmak ve Onur Şenay'ın yer aldığı bazı sanatçı ve oyuncular da katıldı.

Kaynak: AA

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