Engellilerle empati için goalball oynadılar

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak ve empati kurmak amacıyla 'Görenler Goalball Turnuvası' düzenlendi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, kurum bünyesinde görev yapan şube müdürleri ve antrenörlerin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Spora özel zilli top ve göz bantlarıyla sahaya çıkanlar, karşılaşma öncesinde oyun kuralları hakkında bilgilendirildi. Turnuvada farkındalığı artırmak ve engelliler arasında empati kurmak hedeflendi. Goalball oyuncularının da bulunduğu turnuvada engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.

"Kurumumuzdaki goalball takımımız, antrenörlerimiz ve öğrencilerimizle beraber bir farkındalık oluşsun amacıyla program düzenledik. Burada goalball oynadık. Amaç, ötekinin yerine kendimizi koyabilme, onların yaşadığı dünyadan bakabilmekti. Gerçekten goalball güzel bir oyun, zevk aldık. Kurum olarak da hem gençlik merkezlerimiz hem de yurtlarımız, antrenörlerimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili farklı etkinlikler ortaya koyacaklar, farklı programlar düzenleyeceğiz. Bugünü hep beraber yaşadık. Güzel bir etkinlik yapılıyor devam ediyor. Amacımız bizim engelli bireylerin gençlik spor bünyesine çekerek bunların farkı branşlarda, dallarda spor yapabilmelerini gösterebilmek. Kendilerine özgüven aşılamak istiyoruz. Farklı sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yaparak onları toplumun içine çekmeye çalışıyoruz."