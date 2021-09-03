ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADI

ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADIOluşturulma Tarihi : 03. 09. 2021 Haberler Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Bağcılarlı Gençlerden Felaket Bölgesine Yardım Eli Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99.

ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADI

Oluşturulma Tarihi : 03. 09. 2021 Haberler Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Bağcılarlı Gençlerden Felaket Bölgesine Yardım Eli Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı 30 Ağustos Zaferi için asker, polis, engelli ve... Bağcılar'da Bağ Bozumu Zamanı İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Minik Mira, Engelliler Sarayı'nda Mucizeyi Başardı Engelliler Online Olarak Bitki Yetiştiriyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre