Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi

İZMİR'de özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan zihinsel engelli gençler, galoş üreterek elde ettikleri gelirle eskimiş servis araçlarını yenileyebilmeyi hedefliyor.

İZMİR'de özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan zihinsel engelli gençler, galoş üreterek elde ettikleri gelirle eskimiş servis araçlarını yenileyebilmeyi hedefliyor.

Merkezi Ankara'da bulunan, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla topluma yararlı vakıflardan biri sayılan ve izin almadan yardım toplama hakkı tanınan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), 14 şubesinden biri olan İzmir'in Çiğli ilçesinde, engelli bireylere hizmet veriyor. Kurumda rehabilite olan özel eğitim öğrencileri, galoş üretip satarak hem gelir elde ediyor, hem de okula gidip gelmelerini sağlayan eskimiş servis aracının yenilenmesi için para biriktiriyor.

ZİÇEV İzmir Şube Müdürü Hülya Sarıel, herhangi bir yaş aralığı bulunmayan öğrencilere branş öğretmenlerinin katılımıyla el sanatları, müzik, ritim, step, folklor, beden eğitimi gibi derslerde eğitim verdiklerini ve tam zamanlı çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin eğitimlerine destek olup akademik ve sosyal hayatlarına kazanımlar eklerken, ailelerin de nefes almalarını sağladıklarını anlatan Sarıel, vakıf adına toplanan gelirleri ihtiyaçlar doğrultusunda harcadıklarını dile getirdi. Sloganlarının "Tut elimi, geleceğim olsun" olduğunu belirten Sarıel, "Toplanan gelir ve bağışlarla çevremizdeki tüm zihinsel engellileri ZİÇEV çatısı altında toplamaya çalışıyoruz" dedi.'DESTEK OLUN, BİZ DE VARIZ'ZİÇEV İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk ise, "Gençlerimiz de kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, galoş yapıyorlar. Şimdilik en büyük ihtiyaçları yıpranmış olan servislerini yenilemek. Yaptıkları galoşlardan elde ettikleri destekle servisleri yenileme çabasındalar. Hayırseverlere sesleniyoruz. ZİÇEV'li gençlere destek olmak için yaklaşan Kurban Bayramı'nda bağış yapabilirsiniz. Destek olun, biz de varız" dedi.

Kurumdan eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli 17 yaşındaki Okan Korkmaz'ın annesi Gülay Cengiz de oğlunu kendi imkanlarıyla fizik tedaviye getirip götürdüğünü belirterek, "Ulaşımı özel aracımla sağlıyorum. Çünkü hakkı olmasına rağmen okulumuzun servis aracını kullanamıyor. Mümkün olsaydı haftanın 5 günü buraya getirirdim ama benim de imkanlarım kısıtlı. Ancak belli günler geliyoruz. Buradaki servis aracının donanımı, engellilerin taşınmasına uygun değil. Tekerlekli sandalyeyle girişin sağlanabileceği bir rampa yok. Maalesef, çocuğum bu aracı kullanamıyor. Çocuklarımız el emeğiyle bazı eksiklikleri karşılamaya çalışıyor. Tam donanımlı her engelli çocuğa hitap eden bir servis aracının alınması için onlar da çaba gösteriyor" diye konuştu. Derslere katılan Selin Öztürk (19) "Galoş yapmayı çok seviyorum. Kolay öğrendim" derken, Serhat Işık ise "Ben yeni servis istiyorum. Servisimiz yok, arıza yaptı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç