Engelliler Meclisinden Gazi Saylanlar'a Destek Ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Erzurum'da bir halk otobüsü şoförü tarafından dövülerek hastanelik olan Gazi Muhammed Sad Saylanlar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ederek, Gazi Saylanlar ile bir süre sohbet ettikten sonra olay hakkında detaylı bilgi aldı.

Evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen evli ve 1 çocuk babası Gazi Muhammed Sad Saylanlar, devletin verdiği hakla ücretsiz kartını okutup otobüse bindiği için iddiaya göre otobüs şoförü tarafından dövülerek hastanelik olan ve kolu kırılan Gazi Muhammed Sad Saylanlar'ı, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi yalnız bırakmadı.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu; "Olayı duyar duymaz vicdanen çok rahatsız olduk hemen gazimizi ziyarete geldik. Gazilerimize atılan bir yumruğu 80 milyona atılmış olarak kabul ederiz çünkü onlar 80 milyonu korumak için canlarını kurşunlara karşı siper etmiş ve gazi olmuşlardır. Şimdi ise 80 milyonun Gazimizi koruma ve destekleme zamanıdır. Hiç kimsenin Gazilerimize ücretsiz kart kullandığı için darp etme lüksü yoktur. Ücretsiz kartları engelliler, gaziler, şehit yakınları ve yaşlılarımızın kanunen kullanma hakları vardır. Bu bir kanundur, otobüs şoförlerinin bu kanuna uyması ve bu kartları kullananları rahatsız etmemesi gerekiyor." dedi.

Keleşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Şehit ve Gazilerimize karşı duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur. Gazilerimize saygı duyalım, ölenlerini rahmetle analım, hayatlarından ibret alalım, Allah için savaştılar, varlıklarını ortaya koydular. Şuan aramızda bizlerle hayatlarını sürdürmektedirler. Onlara yardımcı olalım, Onların değerini kıymetini lütfen anlayalım, anlatalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Gazi Muhammed Sad Saylanlar ise ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'na teşekkür etti. - ERZURUM