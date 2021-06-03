Engelliler hayallerini sergiledi
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Engelliler hayallerini sergiledi

Engelliler hayallerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda engelli kursiyerlerin emek vererek ortaya koydukları ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda engelli kursiyerlerin emek vererek ortaya koydukları ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Engellilerden kimi resim tablosunda hayalini kimi de yaptığı oyuncağı ziyaretçilerle paylaştı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası sebebiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Engelliler Sarayı'nda eğitim alan engelliler bir sergi açtı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin iştirakiyle yapılan açılıştan sonra katılımcılar stantları gezdi.

Başarı sertifikaları verildi

Engelliler, atölyelerde ürettikleri oyuncaktan örgülere kadar kendi el emeği göz nuru ürünlerini tanıttı. Kimi tuvale yansıttığı hayalinden bahsetti kimi de yetiştirdiği tropikal meyveleri anlattı. Program sonunda kursiyerlere başarı sertifikaları verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı açıklamada başarılı çalışmalarından dolayı engellileri tebrik etti. - İSTANBUL

Engelliler hayallerini sergiledi
Engelliler hayallerini sergiledi
Engelliler hayallerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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