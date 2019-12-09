Engelli sporcu azmiyle milli takıma kulaç attı

09.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:46

Isparta'da düzenlenen Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 100 metre kelebek yarışmasında Türkiye birincisi olarak ilk kez milli takımlara seçilen Yozgatlı yüzücü Rahmi Ersoy, iki ay sonra Belarus'ta yapılacak Avrupa Şampiyonasında yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Yozgat'ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 29 yaşındaki rahmi Ersoy, 4 yıl önce tanıştığı yüzme sporunda sarf ettiği azim ve elde ettiği başarılarla engelli bireylere örnek oluyor. Tek kolu olmadığı için hayata küsmeyen engelli yüzücü Rahmi Ersoy, haftanın 4 günü Yozgat Gençlik ve Spor İl müdürlüğüne ait yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yüzme sporu ile tanıştığı günden beri milli takım hayali kuran engeli yüzücü Ersoy, Kasım ayında Isparta'da gerçekleştirilen Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 100 metre kelebek yarışmasında Türkiye birinciliğini elde ederek milli takımlara seçilme başarası gösterdi. Hayata dört elle sarılan sporcu, yaklaşık 2 ay sonra Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında milli takım için yarışacağı günü heyecanla bekliyor. Engelli sporcu, Belarus'ta elde edeceği başarılarla hem Türkiye'yi hem de Yozgat'ı gururlandırmanın hesaplarını yapıyor.



Belarus'ta düzenlenecek olan şampiyonaya hocaları İlker Sefa Onuş ve Hanifi Yıkılmaz eşliğinde çalıştığını söyleyen Rahmi Ersoy, "2004 yılında bir trafik kazası geçirdim ve bu kazada sağ kolumu kaybettim. Ama hayattan hiç kopmadım ve yüzme sporu ile tanıştım. 2017 yılında bu spora başladım. Burada bedensel engelliler federasyonunun düzenlediği yarışları takip ettik. 2017-2018 yılında ilk yarışmaya katıldım bu benim için bir tecrübe oldu. Burada 3 yıldır çalışıyorum. Yarışları bırakmadım ve hep ileriyi düşündüm. En son yarışma 15-16 Kasımda Isparta ilinde düzenlendi. Oradaki yarışmada girdiğim tüm branşlarda madalya aldım. Kelebekte Türkiye birincisi olarak Avrupa barajını kırdım. 2020 yılının 24 Ocak tarihinde Belarus'ta düzenlenecek olan Avrupa oyunlarına katılacağım. Bu arada milli takıma seçildim. Bundan sonraki hedefimde paralimpik olimpiyatlarının barajına katılıp onları geçmek ve Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. 3 yıl gibi kısa sürede milli takıma seçildiğim için çok mutluyum" dedi.



Yüzme Antrenörü İlker Sefa Onuş ise Rahmi Ersoy'un mücadeleci ve hırslı bir sporcu olduğunu söyleyerek " Isparta yarışında Osman Çullu milli takım seçmesi ve baraj geçme yarışlarına Rahmi Ersoy'u götürdük. Rahmi 100 metre kelebek yarışlarında Türkiye birincisi oldu. Rahmi'in Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası barajını da geçmesini ve milli takıma girmeye hak kazanması için çalışıyoruz. Rahminin bu gelişiminden dolayı çok mutluyuz. Rahminin daha iyi bir şekilde müsabakalara çıkabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA