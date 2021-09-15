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Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Haberler | Güncel
Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde Mehmet Arslan'a ait kuyumcu dükkanı, akıllara durgunluk veren yöntemle soyuldu.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde Mehmet Arslan'a ait kuyumcu dükkanı, akıllara durgunluk veren yöntemle soyuldu. Otomobil ile kuyumcu dükkanının önüne yanaşan soygunculardan biri Mehmet Arslan'ı yanına çağırıp, engelli olduğunu ve araçtan inemediğini belirterek, bir yarım altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu altını getirip parasını alırken, diğer 4 şüpheli ise dükkan çevresinde keşif yaptı. İkinci gün aynı taktikle 2 yarım altın alan şüpheliler, boş kalan dükkandan iddiaya göre 3 kiloya yakın altını çalarak kaçtı. Polisin, çalışması sonucu yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı. Kayıp altın ve paralardan bir miktarı şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Soygun, Savaştepe ilçesinde Y.K. (52), A.K. (33), M.A. (45), Z.K. (54) ve Y.K. (49) tarafından gerçekleştirildi. Y.K., kiralık bir otomobil ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Arslan'a ait kuyumcu dükkanının önüne yanaştı. Y.K. Arslan'ı yanına çağırıp, bir yarım altın almak istediğini ancak engelli olduğu için araçtan inemediğini belirtti. Bunun üzerine Arslan dükkanına giderek altını alıp getirdi. Parayı ödeyen Y.K. Mehmet Arslan'ı oyalarken, diğer 4 kişi kuyumcu dükkanı çevresinde keşif yaptı. Bir gün sonra otomobil ile yeniden kuyumcunun önüne yanaşan Y.K., kornaya basarak, seslendiği kuyumcu Mehmet Arslan'dan bu kez 2 yarım altın satın aldı. Bozuk paralar vererek ödemeyi yaptı. Y.K., paraları sayarak kuyumcu Mehmet Arslan'ı oyalarken, 4 kişi ise boş kalan dükkandan soygunu gerçekleştirdi. Mehmet Arslan, 5 dakika sonra dükkanına döndüğünde soyulduğunu anladı ve polisi arayıp, durumu bildirdi.

Polis, ilk olarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Manisa, İzmir, Eskişehir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Savaştepe ilçesine getirilen şüpheliler  adliyeye sevk edildi. Y.K, A.K., M.A., Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Z.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, çalınan altın ve dövizlerin bir kısmı da ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

'3 KİLOYA YAKIN ALTINIM ÇALINDI'

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Arslan, "Ben o gün dükkanın önünde oturuyordum. Bir araç yanaştı dükkanın önüne. İçindeki şahıs, 'Bakar mısın bir dakika abi' dedi. Koltuğunda engelli değneği vardı. 'Bana yarımlık bir altın verir misin' dedi. Ben de getirdim verdim. Parayı bozuk verdi, tekrar geri aldı, bu kez bütün verdi parayı. Beni oyaladı. Paramı aldım sonra gitti. Ertesi sabah yine dükkanımın önüne geldi, yanaştı, korna çaldı, 'bakar mısın' diye seslendi. İki tane daha yarımlık altın almak istediğini söyledi. Ben de getirdim verdim. Bu kez de beni bozuk paralarla 5 dakika oyaladı. Sırtım dükkana dönüktü. Dükkana geri döndüğümde soyulduğumu anladım. Hemen polisi aradım, geldiler. Dükkanımdaki zincirleri, bilezikleri, TL ve dövizlerin hepsini alıp gitmişler. Hurda bileziğim vardı, onu dahi götürmüşler. Yaklaşık 3 kiloya yakın altınım çalındı. Polis şahısları kısa sürede yakaladı ve bir miktar altınım ile parayı ele geçirdi. Allah inşallah hepsini geri almayı nasip eder" dedi.


- Balıkesir
Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Son Dakika Haberleri
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