Engelli rolü yaparak kuyumcuyu soydular

Soygun, Savaştepe ilçesinde Y.K. (52), A.K. (33), M.A. (45), Z.K. (54) ve Y.K. (49) tarafından gerçekleştirildi. Y.K., kiralık bir otomobil ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Arslan'a ait kuyumcu dükkanının önüne yanaştı. Y.K. Arslan'ı yanına çağırıp, bir yarım altın almak istediğini ancak engelli olduğu için araçtan inemediğini belirtti. Bunun üzerine Arslan dükkanına giderek altını alıp getirdi. Parayı ödeyen Y.K. Mehmet Arslan'ı oyalarken, diğer 4 kişi kuyumcu dükkanı çevresinde keşif yaptı. Bir gün sonra otomobil ile yeniden kuyumcunun önüne yanaşan Y.K., kornaya basarak, seslendiği kuyumcu Mehmet Arslan'dan bu kez 2 yarım altın satın aldı. Bozuk paralar vererek ödemeyi yaptı. Y.K., paraları sayarak kuyumcu Mehmet Arslan'ı oyalarken, 4 kişi ise boş kalan dükkandan soygunu gerçekleştirdi. Mehmet Arslan, 5 dakika sonra dükkanına döndüğünde soyulduğunu anladı ve polisi arayıp, durumu bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Son Dakika Haberleri