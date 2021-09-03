Engelli otoparklarına sıkı denetim
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Engelli otoparklarına sıkı denetim

Engelli otoparklarına sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis engelli otoparklar üzerine yoğun denetim başlattı.

Malatya'da polis engelli otoparklar üzerine yoğun denetim başlattı. Engelli vatandaşlar için ayrılmış yerlere park edenlere ceza kesiliyor.

Engellilerin otoparkına başka vatandaşların otolarını park etmeleri şikayetlerinin artması üzerine polis harekete geçti.

Malatya merkezinde bulunan engelli vatandaşların kullanmış olduğu AVM, hastane ve diğer park alanlarında bulunan engelli otoparklarının denetimi, Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince arttırıldı.

2918 Karayolları Trafik Kanunu 61/1-O, yani taşıt yolu üzerinde engelli vatandaşlar için ayrılmış yerlere park etmek maddesinden kural ihlali yapan araçlara idari işlem uygulanıyor.

Engellilerin otoparkına başka vatandaşların otolarını park etmeleri şikayetlerinin artması üzerine harekete geçen polis, denetimleri sıklaştırdı. - MALATYA

Engelli otoparklarına sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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