Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
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Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, ilk günlerde siyah ve gri renkleri kullanırken eğitimlerden sonra huzurun rengi mavi ve sevginin rengi pembeyi tercih etmeye başladılar.

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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, ilk günlerde siyah ve gri renkleri kullanırken eğitimlerden sonra huzurun rengi mavi ve sevginin rengi pembeyi tercih etmeye başladılar.

Kursiyerler, yaptıkları resimlerde iç dünyalarını ve duygularını tuvale resmediyorlar. İlk gün kursa başladığında karamsarlık rengi olan siyah ve gri gibi renkleri kullanan engellilerin geçen zamanda sosyalleşip arkadaşlıklar kurduktan sonra ise huzuru temsil eden mavi ile sevginin simgesi pembeye resimlerinde ağırlık verdiği görüldü.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki "El Becerileri" sınıfında 15 kursiyer, eğitim görüyor. Pandemi şartlarına uygun şekilde ayarlanmış sınıfta engellilere çizim yapma, desen boyama, resim yapma, ahşap yakma, alçı kalıpları üzerine boyama, seramik süsleme dersleri veriliyor. Kursiyerler, kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri branşta hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLDU

Engellilerin etkinliklerde el-göz koordinasyonu sağladığı için rehabilite olduğunu söyleyen el sanatları öğretmeni İlknur Kefeli, "Konuşamayan, kendini ifade edemeyenlerde bu çalışmaların çok etkisi oluyor. Neler hissettiklerini resimlerde yansıtıyorlar. Eğitim sezonunun başında yaptığımız resim çalışmalarıyla şimdikiler arasında çok fark var. Çok büyük değişimler oldu. İç dünyalarındaki farklılık görünüyor" dedi.

Tablolar, Engelliler Sarayı içindeki stantlarda satılarak sahiplerine gelir de getiriyor.


Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar
Engelliler siyahtan pembeye geçiş yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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