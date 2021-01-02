"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasıyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama: Böyle bir bulgu yok

Malatya Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna dair iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre cinsel istismar bulgusunun tespit edilemediği belirtilen açıklamada, "Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 16 yaşındaki engelli kız çocuğuna birden fazla kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edilmişti. Malatya Valiliği, söz konusu iddialar üzerine bir basın açıklaması yayınladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan aldırılan raporda, herhangi bir cinsel istismar bulgusunun tespit edilmediği belirtilen valilik açıklamasında, "Soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu şekilde:

"02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna' dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"İHBAR ALINMASI ÜZERİNE TAHKİKATA HEMEN BAŞLANDI"

25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

"MAĞDUR ÇOCUK KORUMA VE BAKIM ALTINA ALINDI"

Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.

"CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINA DAİR BULGU TESPİT EDİLEMEDİ"

Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir"

BAKAN SOYLU DA AÇIKLAMA YAPTI: TECAVÜZ BULGUSU YOK

Öte yandan, sosyal medyada hızla yayılan cinsel istismar iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var, çocuk var... Yeter artık!" ifadelerini kullandı.