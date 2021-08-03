Engelli kardeşlere Kent Konseyinden şefkat eli uzandı
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Engelli kardeşlere Kent Konseyinden şefkat eli uzandı

Engelli kardeşlere Kent Konseyinden şefkat eli uzandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Kent Konseyi Engeliler Çalışma Grubu, engellilere ve engelli ailelere destek olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunmak amacıyla yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, Malatya Kent Konseyi ağır engeli bulunan Ferhat Sincer'in daha sağlıklı ve elverişli bir ortamda yaşamını sürdürmesi için gerekli fizibilite çalışmalarını yaparak yeni bir ev yapılmasına destek veriyor.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş Dilek Mahallesi'nde ikamet eden aileyi ziyaret etti.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Dilek Mahallesi'nde yaşayan, anne ve babalarını kaybeden,yaşlı bir babaanne tarafından bakımları karşılanan biri ağır engelli, dört kardeşin çok zor şartlar altında evlerinde ikamet ettiklerini gözlemlediklerini söyledi.

Malatya kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak adına yeni yapılacak evin yapımında ihtiyaç listesinde gerekli olan malzemelerin bir kısmının hayırsever kişiler tarafından karşılandığını vurgulayan Artan, "Malatya kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak ve engelli kardeşimizin daha elverişli koşullarda yaşamını sürdürmesine katkı vermek amacıyla bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği olarak engellilerin hayatına dokunmak adına çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Altuntaş, "Gerekli fiziksel koşullara sahip olmayan ve sosyal hayatta çok yer alamayan Ferhat kardeşimize de hayırsever işadamlarımız ve Malatyalıların katkısı ile gerekli desteği vermeye çalışacağız" dedi.

Yapılması planlanan yeni ev ile ilgili proje çalışmalarının yapıldığını, temel kazma ve beton işini üstlenen hayırsever işadamlarının olduğunu belirten Altuntaş, "Gerekli olan diğer ihtiyaç kalemleri ile ilgili olarak duyarlı vatandaşların desteğini bekliyoruz" dedi.

Çocukların bakımı ile ilgilenen Babaanne Sahibe Sincer, zor şartlar altında geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Babaanneleri olarak ben elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu çocukların daha nezih bir ortamda yaşamaları için herkesten destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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