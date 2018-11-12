Engelli Kadın Girişimci Engellere Meydan Okudu - İstanbul

ADEM KOÇ - İŞKUR'un düzenlediği girişimcilik kursuna katılarak, hibe desteği almaya hak kazanan 33 yaşındaki engelli girişimci Filiz Altun, ülke ekonomisi ve aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağlıklı bir birey olarak dünya gelen Altun, henüz 7 aylıkken ölümcül etkileri bulunan menenjite yakalandı.

Hastalık nedeniyle vücudunda ömür boyu taşıyacağı izlerle hayatına devam etmek zorunda kalan Altun, 10 yaşına geldiğinde özel eğitim desteği sayesinde ilk adımını attı.

Altun, 30 yaşına geldiğinde, yaşadığı tüm zorlukları bir kenara bırakıp, hem ülke hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak üzere iş hayalleri kurmaya başladı.

Bunun üzerine İŞKUR tarafından hayata geçirilen "Girişimcilik Eğitim Programı"na katılan Altun, başarıyla bitirdiği eğitimin ardından sertifika alarak, KOSGEB desteğiyle iş sahibi oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce kurduğu işini her geçen gün bir adım daha öteye taşımak için çalışan Altun, hem kadınlara hem de engelli bireylere umut oluyor.

Girişimcilik programıyla hayatı değişti

AA muhabirine iş kurma serüvenini anlatan Altun, hastalığı nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını ancak bunların hiçbirinin kendisini yıldırmadığını söyledi.

Kendi işini kurmak için İŞKUR'un açtığı girişimcilik kursuna katıldığını dile getiren Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir gün televizyonda haberleri izliyordum ve engelliler için böyle bir proje olduğunu öğrendim. Ben de ağabeyime söyledim. O sırada ağabeyim çalışıyordu, 'sen yokken dükkana kim bakacak' dedi. Sonra vazgeçtik. Ardından sağlık sebebiyle ağabeyim işten ayrılınca biz de bu projeye ağırlık verdik. 10 günlük bir eğitim aldım, ardından sertifikalarımı alıp iş yerimi açtım. KOSGEB'e başvuru yaptım, önce iş yerimi açmam, ardından da ödeme yapılacağı söylendi. Bu sayede 36 bin lira hibe aldım."

KOSGEB desteğiyle perde dükkanı açtıklarını, bu kararı almalarında işin baba mesleği olmasının da önemli bir faktör olarak ön plana çıktığını dile getiren Altun, "Perdecilik baba mesleği, yani ağabeyim de çalıştığı için bildiğimiz yerden başlayalım dedik. Yaklaşık 3 yıldır faaliyetimiz sürüyor. İşleri büyüttük. Bizim hedefimiz önce Türkiye'ye sonra dünyaya açılarak, Cumhurbaşkanımızın izinden gitmek." diye konuştu.

"Engelim, çalışmama engel değil"

Kendisine böyle bir imkan sunulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"İŞKUR'a ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum bizlere böyle bir destek verdikleri için. Kardeşlerimize, ablalarımıza, ağabeylerimize tavsiye ediyorum. Çünkü bizler engelliler olarak insanların gözünde hiçbir değerimiz olmayabiliyor ama İŞKUR ve Cumhurbaşkanımız öncü olarak bizi topluma kazandırdı ve bizi biz olduğumuz için insanlara sevdirdi yani.

Engelim, çalışmama engel değil. Benim için engelli diye bir kelime yok. Gönlü engelli olmayan herkes her şeyi yapabilir. Benim ve hiçbir engelli insanın engeli ekonomiye katkı sağlamaya engel değil. Engelli olup olmayan herkese tavsiye ediyorum. Dediğim gibi gönlü engelli olmayan herkes yapabilir."

"Cumhurbaşkanımızı iş yerimize davet etmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iş yerinde ağırlamanın hayalini kurduğunu dile getiren Altun, böyle bir desteğin verilmesi dolayısıyla yaşadığı memnuniyeti aktardı.

Altun, "Böyle bir destek verdiği için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve kendisini iş yerimize davet etmek istiyorum. Kendisine, burada olup da gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir imkan sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." şeklinde düşüncelerini aktardı.