Engellere karşı Şişli'den Üsküdar'a pedal çevirdiler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yüzlerce bisikletli farkındalık etkinliğine katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yüzlerce bisikletli farkındalık etkinliğine katıldı. Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği'ne katılan bisikletliler Şişli'den Üsküdar'a kadar 16 kilometre pedal çevirdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Barikat Film Atölyesi Derneği, Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği düzenledi. Şişli'de başlayan etkinlik Üsküdar'da son buldu. Farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliğe yüzlerce bisikletli katıldı.

"BEYİNLERDE OLUŞAN BARİKATLARI KIRMAK İÇİN HAYATA PEDAL ÇEVİRİYORUZ"

Barikatsız bir dünya için pedal çevirdiklerini belirten Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar, "Görme engelli bireylerin hayata pedal çevireceği bir etkinlik. Görme engellilerin de bisiklet sürdüğünü ve hayatın içinde aktif bireyler olarak yer edindiğini göstermeyi amaçlıyoruz. Bugün de beyinlerde oluşan barikatları kırmak için hayata pedal çeviriyoruz. Biz barikatsız bir dünya için düş kuruyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Pandemi biterse Kanada'dan Amerika'ya engelli hakları için pedal çevireceğiz" dedi.

"ENGELLİ BİREYLERİN SESSİZ ÇIĞLIĞI OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Engelli bireylerin sessiz çığlığı olmayı amaçladıklarını söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Perihan Eren Bana, "Etkinliğimiz ile engelli bireylerimizi destekliyoruz. Engelli bireylerin sessiz çığlığı olmayı amaçlıyoruz. Barikat Sanat Atölyesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde bugün 300 bisikletçiyle bisiklet korteji düzenliyoruz. Kortejimiz Şişli'den başlayacak ve Üsküdar'da son bulacak. Engelli bireyler gayretlerinin boşa olmadığını bilsin. Bizler her platformda onların yanındayız" diye konuştu.

"ENGELLERİ AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Engelli bireylere karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyleyen görme engelli Kenan Demir, "Bu tip etkinliklere elimizden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyoruz. Engelli bireyler olarak bizleri en çok erişimimize uygun olmayan alanlar zorluyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın engelli bireylere karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Görme engelli Ali Çavdar ise "Uzun yıllardır düzenli olarak katıldığımız bir etkinlik. Engelli bireyler olarak günlük hayatımızda karşılaştığımız engeller çok fazla. Ama bizler toplumla ortak payda belirleyerek bu engelleri aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esma MURAT