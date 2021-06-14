Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor
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Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor

Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da doğuştan engelli Necati Umut Arslan'ın dram dolu hayatında engelleri bir nebze aşabilmesi amacıyla girmesi gereken ameliyat için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Samsun'da doğuştan engelli Necati Umut Arslan'ın dram dolu hayatında engelleri bir nebze aşabilmesi amacıyla girmesi gereken ameliyat için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Samsun'da Muradiye ile Tarık Atak çiftinin iki oğlundan biri olan Necati Umut Atak, 15 yıl önce doğuştan engelli olarak dünyaya geldi. Doğumundan yaklaşık 11 saat sonra engelli olduğu fark edilen ve ameliyata alınan Necati Umut Atak için hüzün dolu yaşam 15 yıl önce başladı. Birçok engeli bulunan Necati Umut Atak'ın ve ağabeyi Yusuf Mert Atak'ın küçük yaşta babaları Tarık Atak'ı kaybetmeleri sonrası ve anne Muradiye Atak'ın da bir süre sonra ikinci evliliğini yapmasının ardından iki kardeşe anneanneleri Ayşe Arslan kol kanat gerdi. Engelli bakım ücreti ile torunlarının bakımını yapan anneanne Arslan, yıllarca iki torununa baktı. Anne Muradiye Atak'ın ikinci evliliğinden bir süre sonra oğlu Yusuf Mert Atak'ı yanına almasının akabinde anneanne Ayşe Arslan, doğuştan engelli Necati Umut Atak'ın velayetini almak için resmi işlemleri başlattı. Torununun hastane bakımlarını ve diğer işlemlerini daha kolay yapabilmek amacıyla resmi kayıtlarda annesi olan Ayşe Arslan'ın yaklaşık 5 ay önce yaşadığı olay şok etkisi yaşattı.

Engelli bakım ücreti kesildi, ameliyat olması gerekiyor

İki kardeşten biri olan Yusuf Mert Atak'ın annesi Muradiye Atak'ın yanında kalması ve anneannesinin velayetini üstüne almasının ardından engelli maaşının kesintiye uğramasıyla birlikte büyük bir üzüntü yaşayan anneanne Ayşe Arslan, torununun bakım masrafları ve ameliyat masraflarının olduğunu, bunu karşılayabilecek gelirinin olmadığını söyledi. Arslan, "Torunumu, evladımı maddi durumumdan dolayı ameliyat yaptıramadım. Necati Umut Arslan'a 5 aylıktan itibaren, 15 yıldır bakıyorum. Ben 66 yaşındayım ve yaşlandım. Umut, benim özel torunum, kızımın ikinci çocuğu. Doğumu problemli olduğu için ilk ameliyatını 11 saatlikken geçirdi. Bu gün 15 yaşında ve ikinci ameliyatını olması gerekiyor. Ameliyat masrafını karşılayacak maddi durumum yok. 60 - 100 bin arası maliyeti var. Ameliyatını özel hastanede yaptırmamız gerekiyor. Çünkü Umut'u 11 saatlikken ameliyat eden doktorumuz o hastanede" dedi.

"Ölen evladımın sevgisini Umut'ta buluyorum"

Hem torunu hem annesi olan Necati Umut Arslan'ın yerinin kendisinde farklı olduğunu söyleyen Ayşe Arslan, "Benim 2 oğlum ve bir kızım vardı. Oğlumu genç yaşta kaybettim. Kızımın oğlu Necati Umut'u oğlum yerine koydum, onun sevgisini bunda buldum. O nedenle Umut'a sarıldım. Ama torunum Umut engelli ve engellerinin bir kısmından kurtulması için acil 2 ameliyat olması gerekiyor. Sağ el ve kolu ile tükürük bezi ameliyatı ile torunum, evladım bir nebze daha rahatlayacak. O nedenle Umut'uma umut arıyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor
Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor
Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor
Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor
Engel dolu yaşamına 'Umut' bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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