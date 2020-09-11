Enes Bayraklı kimdir? Enes Bayraklı kaç yaşında, nereli? Enes Bayraklı hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Enes Bayraklı kimdir? Enes Bayraklı kaç yaşında, nereli? Enes Bayraklı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Enes Bayraklı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Enes Bayraklı kaç yaşında, nereli? Enes Bayraklı hayatı ve biyografisi! Enes Bayraklı kimdir?

Enes Bayraklı kimdir? Enes Bayraklı kaç yaşında, nereli? Enes Bayraklı hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:08

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Enes Bayraklı hakkında araştırmalar yapılıyor. Enes Bayraklı kimdir? Enes Bayraklı kaç yaşında, nereli? Enes Bayraklı hayatı ve biyografisi!

SİYASET BİLİMCİ Doç. Dr. ENES BAYRAKLI KİMDİR?

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu olan Enes Bayraklı, aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında İngiltere Nottingham Üniversitesinde doktora tezi için araştırmalarda bulundu. 2011-2013 yılları arasında Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde uzman ve müdür yardımcılığı pozisyonunda çalıştı. Aynı dönem içerisinde 2012 Ağustos-Aralık ayları arasında kurucu müdür olarak Bükreş ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görev aldı. 2013 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. SETA Avrupa araştırmaları direktörlüğü görevini yürüten Bayraklı'nın çalışma alanları arasında, İslamofobya, Avrupada aşırı sağ hareketler, dış politika analizi, Alman siyaseti ve dış politikası bulunmaktadır.

İlgili Haberler

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne?
İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne?
Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?
Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Enes Bayraklı kimdir? Enes Bayraklı kaç yaşında, nereli? Enes Bayraklı hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 20:08:34. #1.15#
title