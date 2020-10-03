Enes Batur Yüreğine İnan şarkısı sözleri Enes Batur'un yeni şarkısı Yüreğine İnan şarkısı sözleri nasıl?
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Enes Batur Yüreğine İnan şarkısı sözleri Enes Batur'un yeni şarkısı Yüreğine İnan şarkısı sözleri nasıl?

03.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:11
Enes Batur Yüreğine İnan şarkısı sözleri Enes Batur'un yeni şarkısı Yüreğine İnan şarkısı sözleri nasıl?

Youtube dünyasınnen dikkat çeken isimlerinden birisi de kuşkusuz Ener Batur. Son zamanlarda da çıkarttığı şarkılar ile dikkakelri üzerine çekiyor. Peki, Enes Batur'un yeni teklisi Yreğine İnan'ın sözleri nasıl?

Enes Batur Yeni teklisi Yüreğine İnan sözleri neler?

Enes Batur Yüreğine İnan şarkısı sözleri Enes Batur'un yeni şarkısı Yüreğine İnan şarkısı sözleri nasıl?

ENES BATUR YÜREĞİNE İNAN YENİ ŞARKISI SÖZLERİ

Bir tek

Yüreğine İnan

Yüreğine İnan

Hisset huzuru bugün aşk

Huzuru bugün aşk

Bir tek

Yüreğine İnan

Yüreğine İnan

İste geleyim yanına

Geleyim yanına

Sonu yok

Bugün benimle koş

Herşeyi yine sor

Bugünkü beni yormaz

Hayallerin peşindeyim

Şimdi benim ol

Tekin değil kimse

Ooof

Dert değil huzur yok

Sen gibi biri yok

Böyle yaşayamam

Yağmura karıştı?o

Yağ?üzerime?yaz yağmuru

Torpil doyurdu

Tüm?şehirlerin üzerine yaz?yağmuru

Bir tek

Yüreğine İnan

Yüreğine İnan

Hisset huzuru bugün aşk

Huzuru bugün aşk

Bir tek

Yüreğine İnan

Yüreğine İnan

İste geleyim yanına

Geleyim yanına

Kapa gözünü sorun çözülür

Unutma dününü

Ve anı yaşa sevda yelim

Ne ara görünür

Gökyüzü dökülür

İçime doğar sevda yeli

Yoook

Kötü birşey çok

Açıklayın bana koş

Dert değil içim hoş sevda yelim

Yağmura karıştı o

Yağ üzerime yaz yağmuru

Torpil doyurdu

Tüm şehirlerin üzerine yaz yağmuru

Bir tek

Yüreğine İnan

Yüreğine İnan

Hisset huzuru bugün aşk

Huzuru bugün aşk

Bir tek

Yüreğine İnan

Yüreğine İnan

İste geleyim yanına

Geleyim yanına

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