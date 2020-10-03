Enes Batur Yüreğine İnan şarkısı sözleri Enes Batur'un yeni şarkısı Yüreğine İnan şarkısı sözleri nasıl?
Youtube dünyasınnen dikkat çeken isimlerinden birisi de kuşkusuz Ener Batur. Son zamanlarda da çıkarttığı şarkılar ile dikkakelri üzerine çekiyor. Peki, Enes Batur'un yeni teklisi Yreğine İnan'ın sözleri nasıl?
Enes Batur Yeni teklisi Yüreğine İnan sözleri neler?
ENES BATUR YÜREĞİNE İNAN YENİ ŞARKISI SÖZLERİ
Bir tek
Yüreğine İnan
Yüreğine İnan
Hisset huzuru bugün aşk
Huzuru bugün aşk
Bir tek
Yüreğine İnan
Yüreğine İnan
İste geleyim yanına
Geleyim yanına
Sonu yok
Bugün benimle koş
Herşeyi yine sor
Bugünkü beni yormaz
Hayallerin peşindeyim
Şimdi benim ol
Tekin değil kimse
Ooof
Dert değil huzur yok
Sen gibi biri yok
Böyle yaşayamam
Yağmura karıştı?o
Yağ?üzerime?yaz yağmuru
Torpil doyurdu
Tüm?şehirlerin üzerine yaz?yağmuru
Bir tek
Yüreğine İnan
Yüreğine İnan
Hisset huzuru bugün aşk
Huzuru bugün aşk
Bir tek
Yüreğine İnan
Yüreğine İnan
İste geleyim yanına
Geleyim yanına
Kapa gözünü sorun çözülür
Unutma dününü
Ve anı yaşa sevda yelim
Ne ara görünür
Gökyüzü dökülür
İçime doğar sevda yeli
Yoook
Kötü birşey çok
Açıklayın bana koş
Dert değil içim hoş sevda yelim
Yağmura karıştı o
Yağ üzerime yaz yağmuru
Torpil doyurdu
Tüm şehirlerin üzerine yaz yağmuru
Bir tek
Yüreğine İnan
Yüreğine İnan
Hisset huzuru bugün aşk
Huzuru bugün aşk
Bir tek
Yüreğine İnan
Yüreğine İnan
İste geleyim yanına
Geleyim yanına