Enes Batur Yüreğine İnan şarkısı sözleri Enes Batur'un yeni şarkısı Yüreğine İnan şarkısı sözleri nasıl?

Youtube dünyasınnen dikkat çeken isimlerinden birisi de kuşkusuz Ener Batur. Son zamanlarda da çıkarttığı şarkılar ile dikkakelri üzerine çekiyor. Peki, Enes Batur'un yeni teklisi Yreğine İnan'ın sözleri nasıl?