Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar istişare toplantısında bir araya geldi
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Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar istişare toplantısında bir araya geldi

Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar istişare toplantısında bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da "21 Haziran Dünya Güneş Günü" kapsamında enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar istişare toplantısında bir araya geldi.

Antalya'da "21 Haziran Dünya Güneş Günü" kapsamında enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar istişare toplantısında bir araya geldi.

Global Enerji Derneği ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'de enerji sektörünün geleceğine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan, Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, güneş enerjisinin Türkiye'de yerli ve milli kaynaklar açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Dilek, enerji sektörünün hızla geliştiğini belirterek, "Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana enerji sektörü hızla gelişiyor. Ancak güneş enerjisinde daha hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye'ye güneşin geliş açısı, güneşli gün sayısı bizler için büyük bir avantaj. Ancak toplam enerji sektöründe henüz yüzde 3'lük bir paya sahibiz. Bunu daha çok arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli de güneş enerjisinin önemine değindi.

Yenilenebilir enerjilerin kullanımın artması gerektiğini belirten Kaleli, şunları kaydetti:

"Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2025 sıfır karbon raporuna göre 2030 ve sonrasında dünyada farklı bir dönüşüm gerçekleşecek. Bu dönüşümün en önemli aktörleri de yenilebilir enerji yatırım ve kullanıcıları olacak. Eğer küresel ısınma hedeflerimizi 2,5 santigrat derecenin altında tutmayı hedefliyorsak yenilebilir enerjini kullanımının arttırılması konusunda çok önemli girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Güneş, bunun en önemli aktörlerinden bir tanesi."

Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar istişare toplantısında bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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