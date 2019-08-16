Endonezya'nın yeni başkent adayı belli oldu

16.08.2019 11:54

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin yeni başkentinin Malezya ve Brunei ile paylaşılan Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait kısmındaki Kalimantan bölgesi olması önerisinde bulundu.

Endonezya Parlamentosunda bugün yapılan oturumda Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin 10 milyon nüfuslu başkentinin Jakarta'dan Borneo Adası'na taşınmasını önerdi. Widodo'nun önerisinin kabul edilmesi halinde Endonezya'nın yeni başkenti Malezya ve Brunei ile paylaşılan Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait kısmındaki Kalimantan bölgesinde olacak.

Nisan ayındaki seçimi kazandıktan sonra Ekim ayında ikinci bir dönem için yemin edecek olan Devlet Başbakanı Widodo, "Ulusal başkentimizi Kalimantan'a taşıma izninizi istiyorum. Bir başkent yalnızca ulusal kimliğin bir sembolü değildir, aynı zamanda ulusun ilerlemesinin de bir göstergesidir. Bu, ekonomik eşitlik ve adalet içindir" dedi.

Devlet Başkanı, açıklamasında yeni başkentin yağmur ormanları ile kömür madenlerinin bulunduğu ve orangutanlarla 16 milyon insana ev sahipliği yapan Kalimantan'da tam olarak neresi olacağını belirtmedi. Mayıs ayında 5 idari bölgeden oluşan Kalimantan'a potansiyel yerleşim yerlerini incelemek için bir gezi düzenleyen Widodo, sosyal medya hesabından Orta, Doğu ve Güney Klimanatan isimlerini kısa bir liste halinde paylaşmıştı.

Devlet yetkilileri, bölgedeki emlak fiyatlarının kontrolsüzce artacağı endişesiyle yeni başkentin tam yerinin açıklanması konusunda temkinli davranıyor. Buna karşın Endonezyalı sosyal medya kullanıcıları, devlet başkanının başkentin değişmesine ilişkin önerinin ardından Doğu Klimantan bölgesinde ormanlık bir alan ve başkanın açıklamasından sonra dua eden bir meclis üyesinin memleketi olan Bukit Soeharto'yu yeni başkent olarak seçeceğini öne sürüyor. Endonezyalı sosyal medya kullanıcısı Bawal Samudro, "Dua eden adam Doğu Klimantanlı. İpucu" diyerek tahminini açıkladı.

33 milyarlık taşınmada güvenlik ve merkezilik öne çıkıyor

Endonezya yetkilileri yeni başkentin belirlenmesinde 17 bin takım adadan oluşan ve doğu batı sınırı 5 bin kilometrelik alana yayılan ülkenin merkezinde olması gibi çok sayıda kriter olduğunu söylüyor. Bir diğer önemli kritere göre de yeni başkent sıklıkla depremler, volkanik patlamalar ve sellerle boğuşan ülkede diğer bölgelere göre daha az tehlike altında olmalı. Çevresindeki şehirlere kıyasla 3 kat fazla insana ev sahipliği yapan Jakarta, 10 milyonluk nüfusuyla dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri. Şehir, yeraltı suyunu kullanıp ardında kaya ve tortu bırakan milyonlarca insan nedeniyle taşkınlara açık hale gelerek batma eğilimi gösteriyor.

Endonezya Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, başkenti daha az nüfuslu ve daha güvenli bir şehre taşımanın maliyetinin 33 milyar dolardan fazla tutacağını açıkladı. Maliyet hesabı, yeni hükümet binaları ve en az 1 buçuk milyon sivil memurun konaklayacağı konutların inşaatını da içerirken taşınmanın 2024 yılında başlaması öngörülüyor.

Daha önce Myanmar ve Malezya da başkentlerini taşımıştı

Güney Asya'da başkentini taşıyan ilk devlet Endonezya değil. Endonezya'dan önce Myanmar ve Malezya'da başkentlerini taşımıştı. Myanmar'ın yönetici generalleri, 2005 yılında ani bir kararla sömürge dönemi başkenti Yangon'dan yaklaşık 320 kilometre uzakta bir kasaba olan Naypyidaw'a taşınma kararı almıştı. Kararın ardından eski başkent Yangon'da bir dizi kitlesel protestolar başgöstermişti.

Malezya eski Başbakanı Mahathir Mohamad, 1990'lı yıllarda Kuala Lumpur'a yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Putrajaya'da idari bir başkent inşa etmişti. Putrajaya, Mahathir Mohamad'in iktidardaki ilk atılımını tanımlamaya yardımcı olan mega projelerden biri olmuştu. - JAKARTA

Kaynak: İHA