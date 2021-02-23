Endonezya'dan Myanmar ordusunun yeni bir seçim düzenleme planını desteklediği iddialarına yalanlama

Endonezya yönetimi, 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası Myanmar ordusunun yeni bir seçim düzenleme planını desteklediği iddialarını yalanladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Myanmar'ın başkenti Yangon'da Endonezya Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye ilişkin açıklama yaptı.

Eylemcilerin, Endonezya'nın Myanmar'da yeni bir seçimi desteklediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Faizasyah, Endonezya'nın Myanmar ordusunun yeni bir seçim planının içinde hiçbir şekilde bir konumu olmadığını ifade etti.

Endonezya'nın, Myanmar'a ilişkin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları özel toplantısı öncesi üye ülkelerin görüşüne başvurduğunu aktaran Faizasyah, ülkesinin, Myanmar'ın da arasında olduğu ASEAN'nin uzlaşma kararını kabul edeceğini kaydetti.

Faizasyah ayrıca, Endonezya'nın Myanmar'da tüm tarafları kapsayan demokratik bir siyasi sürece yönelik çözümün arayışı içinde olduğunu dile getirdi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım uygulamıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Darbe karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 3 kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur